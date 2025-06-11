Siirt'i Fırtına Vurdu! Araç Camları Parçalandı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde fırtına nedeniyle araçlar hasar aldı. Şiddetli fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar üzerine düşen cisimler nedeniyle hasar aldı. Kezer Çayında ise rüzgarın devirdiği elektrik direği yangına neden oldu. Ekili alanlar zarar gördü.

Kaynak: İHA