Manisa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde buğday ekili alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye, orman ekipleri ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

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Manisa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Yangın saat, 15.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesi Közkaya mevkiinde meydana geldi. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın; itfaiye, orman ekipleri, belediye personelleri ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Alevlerden yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve personel sevk edildi.

MADDİ ZARAR MEYDANA GELDİ

Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, bölgedeki vatandaşların da traktörleriyle verdiği destek sayesinde alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, buğday ekili arazide maddi zarar meydana geldi. Olayla ilgili Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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