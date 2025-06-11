Tur Otobüsüne Saldırmışlardı! O Magandaların Hepsi Tutuklandı

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Dehşet veren olay, dün sabah saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde Akbük Kavşağı’nda meydana geldi.

38 YF 289 plakalı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş Efecik (58) ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre; otobüs şoförü Efecik, Polonyalı turistleri almak için özel bir otele yanaştı. Turistler bindikten sonra hareket eden otobüsün önü, 3 otomobil tarafından kesildi. Otomobillerden inenler, şoföre tehdit ve hakaretler savurmaya başladı. Ardından taşlarla otobüse saldıran İ.H.K. (23), M.K. (30), M.K. (27), M.K. (31), M.T. (27) aracın camlarını kırıp, Kurtuluş Efecik'i taşla başından yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Saldırı anları, otobüs içerisindeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırı sonucunda hafif şekilde yaralanan otobüs sürücüsü K.E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

TUTUKLANDILAR

Olayın ardından bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri, saldırıya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Sabah adliyeye sevk edilen İ.H.K(25), M.K(30), M.K(31), M.T(27) ve M.K(27) isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA