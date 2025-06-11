Kayalıklardan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Şırnak'ta petrol çalışmaları sırasında kayalıklardan düşen 23 yaşındaki işçi Hüseyin Varol, hastanede tedavi altına alındı. Varol'un durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kayalıklardan Düşen İşçi Ağır Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şırnak'ta kayalıklardan düşerek ağır yaralanan işçi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin devam ettiği Gabar Dağı Eren Kaya mevkisinde çalışan Hüseyin Varol (23), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapamaması üzerine Van Asayiş Kolordu Komutanlığından helikopter talep edildi.

Bulunduğu alandan askeri helikopterle alınan yaralı, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Bayburt'ta Otomobil Kamyona Çarptı! 4 Kişi Hastanelik Oldu Bayburt'ta Otomobil Kamyona Çarptı! 4 Kişi Hastanelik Oldu
9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek 9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek
Hastalanmayan İnsanların Sırrı Banyolarında Gizli Hastalanmayan İnsanların Sırrı Banyolarında Gizli
27 Yıldan Fazla Hapis Cezası Vardı! Yakalandı 27 Yıldan Fazla Hapis Cezası Vardı! Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay! Sadece O Kişiler Yararlanacak Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay!
BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda
BES'te Büyük Altın Rüzgarı: Tarihi Seviye Görüldü BES'te Büyük Altın Rüzgarı, Tarihi Seviye Görüldü
Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek