Bayburt'ta Otomobil Kamyona Çarptı! 4 Kişi Hastanelik Oldu

Bayburt'ta otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Bayburt'ta Otomobil Kamyona Çarptı! 4 Kişi Hastanelik Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayburt'ta kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Y.Ş. idaresindeki 06 EPE 128 plakalı otomobil, Z.Ç. yönetimindeki 69 K 0317 plakalı kamyon ile Çaykara Yolu Caddesi'nde çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki yolculardan N.E. ve H.Ş. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Karınca Burçlar Açıklandı! Bu 3 Burç Adeta Durmak Nedir Bilmiyor Karınca Burçlar Açıklandı! Bu 3 Burç Adeta Durmak Nedir Bilmiyor
Koltuk Altı Terlemesine Son! İşte Evde Uygulanabilecek Etkili Yöntemler Koltuk Altı Terlemesine Son! İşte Evde Uygulanabilecek Etkili Yöntemler
Bodrum’da Yangın Paniği Bodrum’da Yangın Paniği
Samsun'da Otomobilin Çarptığı Sürücü Ağır Yaralandı Samsun'da Otomobilin Çarptığı Sürücü Ağır Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay! Sadece O Kişiler Yararlanacak Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay!
BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda
BES'te Büyük Altın Rüzgarı: Tarihi Seviye Görüldü BES'te Büyük Altın Rüzgarı, Tarihi Seviye Görüldü
Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek