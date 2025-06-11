Bayburt'ta Otomobil Kamyona Çarptı! 4 Kişi Hastanelik Oldu
Bayburt'ta otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
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Bayburt'ta kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Y.Ş. idaresindeki 06 EPE 128 plakalı otomobil, Z.Ç. yönetimindeki 69 K 0317 plakalı kamyon ile Çaykara Yolu Caddesi'nde çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki yolculardan N.E. ve H.Ş. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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