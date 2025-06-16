Sessiz Tehlike Pusuda... DİKKAT! Risk En Çok Bu Aylarda Artıyor; Grip Gibi Başlıyor, Kanamayla İlerliyor

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Havaların ısınmasıyla doğayla iç içe geçirilen zaman artarken, kene ısırığıyla bulaşan ve ölümcül sonuçlara yol açabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) yeniden gündemde. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Doğaç Uğurcan, özellikle mayıs-ekim ayları arasında kene kaynaklı hastalıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Dr. Uğurcan, her kenenin KKKA virüsü taşımadığını ancak riskin ciddiye alınması gerektiğini belirterek, “Bu hastalık yüksek ateş ve iç kanamayla seyreder, zamanında müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilir,” dedi. Türkiye’de 2000’li yıllarda ortaya çıkan KKKA vakalarının, Sağlık Bakanlığı’nın 2017 verilerine göre yılda 200-300’e düştüğünü, ancak Kastamonu, Sivas ve Erzurum gibi Kuzey Anadolu illerinde hala riskin yüksek olduğunu ifade etti.

KONYA’DA RİSK DÜŞÜK, SEYAHATLERE DİKKAT

Konya’daki kene türlerinin genellikle hastalık taşıyıcısı olmadığını belirten Dr. Uğurcan, buna rağmen temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Şehir içindeki park ve bahçelerin düzenli ilaçlanmasıyla riskin azaldığını, ancak ormanlık ve sulak alanlarda tehlikenin arttığını söyledi. Seyahat edenlerin ise kıyafet, araç ve valizlerini kontrol etmeleri gerektiğini ekledi.

BELİRTİLER GRİP GİBİ BAŞLIYOR, KANAMAYLA İLERLİYOR

KKKA’nın belirtileri hakkında bilgi veren Dr. Uğurcan, “Kene ısırığından 2-3 gün sonra halsizlik, boğaz ağrısı, kırgınlık gibi grip benzeri belirtiler başlar. Ardından yüksek ateş, burun, diş eti kanamaları, idrar ve dışkıda kan gibi ciddi belirtiler ortaya çıkar,” dedi. Kene ısırığının fark edilemeyebileceğini, bu nedenle kırsal alanlardan dönüşte vücudun kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kene ısırıklarında doğru müdahalenin kritik olduğunu belirten Dr. Uğurcan, “Kenenin baş kısmı deri içinde kalmamalı. Yağ veya kolonya gibi maddelerle çıkarmaya çalışmak yanlış. En doğrusu, hastanede özel kene makaslarıyla müdahale edilmesi,” dedi.

AŞI YOK, ERKEN TANI ŞART

KKKA’nın aşısı bulunmadığını ve sadece tedavi edici ilaçlar olduğunu belirten Dr. Uğurcan, “Bu ilaçlar bağışıklık sağlamıyor. Erken tanı hayati önem taşıyor. Yüksek ateş, kanama gibi belirtiler varsa ve kene teması şüphesi varsa hemen hastaneye başvurulmalı,” uyarısında bulundu.

KORUNMAK İÇİN PRATİK ÖNERİLER

Dr. Uğurcan, KKKA’nın insandan insana solunum ve kan yoluyla bulaşabileceğini belirterek, şu korunma önerilerini paylaştı:

Kırsal alanlarda uzun pantolon ve uzun kollu, açık renkli kıyafetler tercih edilmeli.

Pantolon paçaları çorap içine sokulmalı, sinek kovucu spreyler kullanılmalı.

Doğadan dönüşte boyun, kulak arkası, koltuk altı, diz arkası gibi bölgeler kontrol edilmeli.

Evcil hayvanlar da eve dönüşte kene açısından incelenmeli.

Dr. Uğurcan, hayvanların KKKA hastalığı kapmadığını, ancak taşıyıcı olabileceğini hatırlatarak, “Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için her adımda dikkatli olun” dedi.

Kaynak: İHA