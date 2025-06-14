9 Yaşındaki Semih'in Organları 3 Çocuğa Umut Oldu

Sinop’un Ayancık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Semih’in beyin ölümü gerçekleşti. Minik Semih'in organları, acılı ailesinin yaptığı bağışla üç çocuğa umut oldu. Semih’in karaciğeri ve böbrekleri farklı illerdeki çocuklara nakledilecek.

9 Yaşındaki Semih'in Organları 3 Çocuğa Umut Oldu
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Sinop’un Ayancık ilçesinde 11 Haziran Salı günü denize giren 9 yaşındaki Semih Efe Ö., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Semih’in, yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Acılı aile, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. OMÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Karabulut’un koordinasyonunda yapılan operasyonla Semih’in iki böbreği ve karaciğeri alındı. Böbrekler Ankara’da, karaciğer ise Bursa’da nakil bekleyen üç çocuğa umut oldu.

OMÜ Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Birgül Tan, “Ailesi büyük bir duyarlılık göstererek organ bağışında bulundu. Organları yine çocuklara gidecek. Herkesin bu konuda hassasiyet göstermesini diliyoruz.” dedi.

Organlar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracıyla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na taşınarak nakil yapılacak illere gönderildi.

Kaynak: İHA

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