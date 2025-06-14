Konya'da İki Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

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Konya’da dün akşam saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam üç kişi yaralandı. İlk kaza, Beyşehir-Konya kara yolu üzerindeki Derbent ilçesi mescit ve çeşmeler mevkisinde yaşandı. 42 SY 684 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tepelik alana çarptı. Kazada araç sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise Beyşehir’in Çiçekler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 07 FTK 41 plakalı hafif ticari araç, virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metre sürüklendi ve arazide durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA