Ankara’da Vahşet: Mesaj Krizinde Kan Aktı! Oğlu Tarafından Öldürüldü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Oğlu Y.D.'nin bıçakla boğazını kestiği Nihat Delil hayatını kaybetti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak'ta Nihat Delil'in evinde yaşandı.
BIÇAKLA BABASINI ÖLDÜRDÜ
Evde alkol alan Nihat Delil ve oğlu Y.D. arasında, Nihat Delil'in oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Y.D., evde bulunan bıçakla babasının boğazını kesti.
OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Nihat Delil'in olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlenirken, oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı. Nihat Delil'in cansız bedeni, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme:
Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı