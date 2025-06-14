Ankara’da Vahşet: Mesaj Krizinde Kan Aktı! Oğlu Tarafından Öldürüldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Oğlu Y.D.'nin bıçakla boğazını kestiği Nihat Delil hayatını kaybetti.

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Ankara’da Vahşet: Mesaj Krizinde Kan Aktı! Oğlu Tarafından Öldürüldü
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Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak'ta Nihat Delil'in evinde yaşandı.

Ankara’da Vahşet: Mesaj Krizinde Kan Aktı! Oğlu Tarafından Öldürüldü - Resim : 1

BIÇAKLA BABASINI ÖLDÜRDÜ

Evde alkol alan Nihat Delil ve oğlu Y.D. arasında, Nihat Delil'in oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Y.D., evde bulunan bıçakla babasının boğazını kesti.

Ankara’da Vahşet: Mesaj Krizinde Kan Aktı! Oğlu Tarafından Öldürüldü - Resim : 2

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Nihat Delil'in olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlenirken, oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı. Nihat Delil'in cansız bedeni, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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