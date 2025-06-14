Van'da Ev Yangını! Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

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Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Güneyyamaç Mahallesi’nde Kadir Celayir’e ait 3 katlı evde çıkan yangında, 14 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Yangın, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER

Şiddetli rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, ekipler yangının çevredeki evlere sıçramaması için mahalle halkının desteğiyle yoğun çaba harcadı. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, ekiplerin yaptığı aramada evin içinde 14 yaşındaki M.C.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

M.C.’nin cenazesi, otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: İHA