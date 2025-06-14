Takla Atan Otomobil Ormana Daldı! 2 Yaralı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil takla atarak ormanlık alana girdi. Kazada iki kişi yaralandı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Takla Atan Otomobil Ormana Daldı! 2 Yaralı
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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, takla atarak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. Kaza, Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü M.A. olan 06 BAZ 711 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan otomobil takla attıktan sonra ağaçlık alana girerek durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan L.G.A. ve N.K.A. isimli kişiler yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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