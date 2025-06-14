Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı, 8 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kilis-Hatay kara yolunda öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağıza getirdi. 40’ıncı kilometrede iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.D. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, her iki sürücü ile birlikte araçlarda bulunan toplam 6 yolcu kazadan yaralı kurtuldu. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

Kaynak: İHA