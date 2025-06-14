Sancaktepe’de Zincirleme Kaza: Kamyon İş Yeri Bahçesine Girdi, 3 Yaralı

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İstanbul Sancaktepe'de trafikte yaşanan dikkatsizlik zincirleme kazaya yol açtı. Sekmen Caddesi üzerinde Dudullu istikametinde ilerleyen kamyon, trafikte sıkışan araçlar arasında manevra yapılmaya çalışıldığı sırada önce bir çekiciye, ardından bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici şarampole yuvarlandı, kamyon ise savrularak bir iş yerinin bahçesine girdi.

Kazanın ardından kamyon şoförü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Yusuf Kuvvet, "Öndeki araç trafikten kaçmak için aniden önüme kırdı. Kamyon arkadan vurunca çekiciyle birlikte biz de savrulduk" dedi. Çekici sürücüsü Hakan Özdemir de "Arkamdan gelen kamyon fren yapamayınca zincirleme kaza oldu" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle yol bir süre tek şeritten verilirken, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kaynak: DHA