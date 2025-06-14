Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı

Bayrampaşa'da kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere saplandı. Sürücü araçta sıkıştı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı, uzun süre yoğunluk yaşandı.

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Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı
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İstanbul Bayrampaşa’da Altıntepsi Mahallesi O-3 Bağlantı Yolu’nda, Aksaray istikametine seyir halindeyken Esenler Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle bariyerler otomobilin ön camından girip sürücü kapısından çıktı. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin yoğun çabası sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün kimliği henüz belirlenemedi.

Kaza nedeniyle O-3 Bağlantı Yolu’nda trafik bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Olayın ardından ulaşımda yoğunluk yaşanırken, aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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