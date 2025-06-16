Patrona Kalem Saplı Tehdit Notu! Çalıştığı İş Yerini Soyup Pişkince Gözdağı Verdi

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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir işyerinde sabah saatlerinde işyerine gelen işletme sahibi A.T., dükkandaki piyasa değeri 250 bin lirayı bulan malzemenin olmadığını fark etti.

180 adet farklı ebatlarda profil demiri, bakır elektrik kablosu, 7 kutu priz, sanayi tüpü, duş teknesi, klima gibi çok sayıda inşaat malzemesi çalındığını fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

NOTLA ÖLÜM TEHDİDİ

Yapılan incelemede beyaz bir kağıt üzerine "Adresi biliyon" notunun yazıldığı, notun kırık kalemle saplandığı belirlendi. İş yeri sahibini ölümle tehdit eden şüphelinin bulunması için ev ve işyerine ait güvenlik kamerası incelendi, şüphelilerinin kimlikleri belirlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında şüpheliler transit bir araçla gündüz vakti işyerine geldikleri görüldü.

PATRONUNU SOYMUŞ

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin işyeri çalışanı Osman Ç. (27), ile arkadaşları olan Mehmet K. (30), Ömer K. (29), Kazım Y. (31), ve Uğur S. (30) olduğu tespit edildi.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Şüphelilerden Osman Ç.’nin uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve resmi belgenin düzenlenmesine yalan beyanda bulunmak gibi suçlardan, Uğur S.’nin 3 adet çocuğa cinsel istismar, astın, üstün veya arkadaşın bir şeyini çalmak suçlarından, Kazım Y.’nin ise konut dokunulmazlığını ihlal, uyuşturucu madde kullanmak, reşit olmayan cinsel ilişki ve dolandırıcılık gibi suçlardan suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, zararın tamamını karşılamaları sonucu serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA