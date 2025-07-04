Mourinho Yıldız İsmi Büyüledi! Fenerabahçe'de İkinci Bomba Çok Yakın

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Evan Guessand için Mourinho'nun da devreye girdiği iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe transfer
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Mourinho Yıldız İsmi Büyüledi! Fenerabahçe'de İkinci Bomba Çok Yakın - Resim: 1

Süper Ligi ekibi Fenerbahçe transferde ilk bombasını Al-Nassr’da forma giyen Jhon Duran’ı renklerine bağlayarak patlatırken, Avrupa devlerinin iştahını kabartan bir ismi daha kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor.

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Mourinho Yıldız İsmi Büyüledi! Fenerabahçe'de İkinci Bomba Çok Yakın - Resim: 2

Nice'in yıldızı Evan Guessand için 25 milyon euroluk bir teklif yapan sarı-lacivertlilerin ilk teklifi reddedilirken, teknik direktör Jose Mourinho’nun oyuncuyu ikna ettiği iddia edildi.

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Mourinho Yıldız İsmi Büyüledi! Fenerabahçe'de İkinci Bomba Çok Yakın - Resim: 3

Sözcü’de yer alan habere göre, Guessand ile telefon görüşmesi yapan Portekizli hocanın, oyuncuya planlarından söz ettiği ve Guessand ile Duran’ı birlikte kullanmayı düşündüğünü anlattığı iddia edildi.

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Mourinho Yıldız İsmi Büyüledi! Fenerabahçe'de İkinci Bomba Çok Yakın - Resim: 4

24 yaşındaki Guessand’ın da Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı ancak transferin önündeki tek engelin Nice’in istediği 35 milyon euroluk bonservis bedeli olduğu belirtildi.

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