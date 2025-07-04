Mourinho Yıldız İsmi Büyüledi! Fenerabahçe'de İkinci Bomba Çok Yakın
Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Evan Guessand için Mourinho'nun da devreye girdiği iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Ligi ekibi Fenerbahçe transferde ilk bombasını Al-Nassr’da forma giyen Jhon Duran’ı renklerine bağlayarak patlatırken, Avrupa devlerinin iştahını kabartan bir ismi daha kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor.
Nice'in yıldızı Evan Guessand için 25 milyon euroluk bir teklif yapan sarı-lacivertlilerin ilk teklifi reddedilirken, teknik direktör Jose Mourinho’nun oyuncuyu ikna ettiği iddia edildi.
Sözcü’de yer alan habere göre, Guessand ile telefon görüşmesi yapan Portekizli hocanın, oyuncuya planlarından söz ettiği ve Guessand ile Duran’ı birlikte kullanmayı düşündüğünü anlattığı iddia edildi.
24 yaşındaki Guessand’ın da Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı ancak transferin önündeki tek engelin Nice’in istediği 35 milyon euroluk bonservis bedeli olduğu belirtildi.