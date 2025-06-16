Yargıda Eşi Benzeri Görülmemiş Olay! Mahkeme Başkanı Hukuk Profesörünün Kitabını Yırttı

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Türk Ceza Hukuku’nun önde gelen isimlerinden, halen yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu'nu hazırlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaşanan dikkat çekici bir olayı gündeme taşıdı. Özgenç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, mahkeme başkanının kendi yazdığı bir hukuk kitabını yırtıp attığını belirtti.

Özgenç’in iddiasına göre, 13 Haziran 2025 tarihinde görülen bir duruşmada, mahkeme başkanının ‘kitaptaki hiçbir görüşe katılmadığını’ belirterek, Prof. Dr. Özgenç’in kitabını yırttı.

ÖZGENÇ'TEN 'TARAFSIZLIK' VURGUSU

Özgenç, söz konusu davada, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda gencin, herhangi bir somut suç isnadı olmaksızın, sosyal ilişkileri gerekçe gösterilerek ‘suç örgütü üyeliği’ şüphesiyle yargılandığını belirtti Prof. Dr. Özgenç, mahkeme başkanının kendi görüşlerini benimsemek zorunda olmadığını vurgulayarak, “Mahkeme başkanı olarak görev yapan zatın, görüşlerimi benimsemek mecburiyeti yoktur; ancak, kitaplarımda yer alan görüşlerden hareketle savunma hakkını kullanan sanık müdafilerine hitaben bu şekilde bir açıklamada bulunması, söz konusu davada tarafsızlığını şüpheye düşüren bir sebep mahiyeti taşımaktadır” ifadelerini kullandı.