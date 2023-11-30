Yargıtay'ın hedefinde bu kez Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı var! Suç duyurusunda bulundular

Yargıtay 3. Ağır Ceza Dairesi, bu kez de ‘yargı krizi’ne ilişkin bir dönem hukuk danışmanlığı yaptığı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazan ceza hukukçusu İzzet Özgenç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özgenç, Erdoğan’a yönelik kaleme aldığı mektupta "Etrafınızı saran veya çevrenizde tuttuğunuz 'hukukçu' geçinen çakallar yüzünden, somut hukuki sorunlarla ilgili düşüncelerimi size zamanında arz etme ve yönlendirme kabiliyetim ortadan kalkmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Yargıtay 3. Ağır Ceza Dairesi, Özgenç’in bu ifadelerinin ardından suç duyurusunda bulundu.

Özgenç, Erdoğan’ın hukuk danışmanlığını yapmış olmasının yanında, 2005 yılında kabul edilen yeni Türk Ceza Yasası’nın hazırlayıcıları arasında yer alan isimlerdendi.

AYM ÜYELERİ HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını uygulamamış ve AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem