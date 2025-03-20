Eski Hukuk Danışmanından Cumhurbaşkanı'na ‘İmamoğlu’ Notu

Ceza hukuku uzmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç , İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan adli soruşturmayı değerlendirdi.

Özgenç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği bilgi notunda, İstanbul'da yürütülen soruşturmanın usul hatalarıyla başladığını vurgulayarak, “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar bünyesindeki iş ve işlemlere ilişkin olarak usulüne göre yapılmış müfettiş incelemesi olmaksızın ve gerekli izinler alınmaksızın, hangi mülahazayla olursa olsun, doğrudan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma sürecinin başlatılması, doğru olmamıştır” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu soruşturmanın hukuki zemin üzerine inşa edilmediğini belirten Özgenç, sürecin doğru bir şekilde işlemesi için öncelikle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından inceleme yapılması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Özgenç, müfettiş raporları doğrultusunda adli soruşturmanın başlatılmasının gerektiğini savundu ve suç örgütlerinin tespiti için savcıların bu raporları baz alarak hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.

'SORUŞTURMA İZİNLERİ YOK'

Özgenç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın başlatılması sırasında, müfettiş incelemeleri ve raporlarının ilgilisine göre İçişleri Bakanlığı'ndan veya İstanbul Valiliği'nden temin edilmiş soruşturma izinlerinin bulunmadığını aktardı.

Edindiği bilgileri aktaran Özgenç. “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Her ne kadar bazı iş ve işlemlerle ilgili olarak müfettiş incelemesi mevcut ve soruşturma izni verilmiş ise de yapılan yargısal denetimlerde, bu kararlar iptal edilmiştir. Şayet bu bilgi doğru ise; Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar bünyesindeki iş ve işlemlere ilişkin olarak usulüne göre yapılmış müfettiş incelemesi olmaksızın ve gerekli izinler alınmaksızın, hangi mülahazayla olursa olsun, doğrudan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma sürecinin başlatılması, doğru olmamıştır” diye yazdı.

MEDYA KULLANIMINA ELEŞTİRİ

Bu soruşturma sürecinde gizliliğin ihlal edildiğini kaydeden Özgenç, “Söz konusu soruşturmada, maddi gerçeğin araştırılıp, suç işlenmiş olup olmadığının tespiti amacından ziyade, işlendiği kabul edilen suçlar konusunda kamunun ikna edilmesini sağlamak amacına yönelik bir yöntem izlenmektedir” dedi.

Özgenç, televizyon kanallarında yayınlanan haberlerin de adli süreçle değil, toplumda kanaat oluşturmak amacıyla yapıldığını dile getirdi.

'DİPLOMA İPTALİ YANLIŞ'

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin de doğru olmadığını ifade eden Özgenç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuda da yanlış bir adım attığını belirtti. Özgenç, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün diploma iptali kararının hukuka aykırı olduğunun altını çizen Özgenç, “İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün diploma iptaline ilişkin kararının hukuka aykırılığı izahtan varestedir” dedi. Ayrıca, yatay geçiş ve diploma sahteciliği konusundaki soruşturmanın da hukuki değil, siyasi bir amaç taşıdığını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na gönderdiğim bilgi notudur: pic.twitter.com/UmpzZWOKpv — İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) March 19, 2025

Kaynak: Haber Merkezi