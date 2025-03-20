Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri…

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi iddialar yöneltilirken, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve bazı isimlerin de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Operasyon, basında geniş yer buldu. Bazı gazeteler İmamoğlu’nu hedef alırken, bazı gazeteler ise süreci “sivil darbe” olarak değerlendirdi.