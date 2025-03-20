Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ülke genelinde büyük yankı uyandıran gözaltı, gazete manşetlerinde de yerini aldı. Peki, hangi gazete bu olayı nasıl gördü? İşte 20 Mart 2025’in öne çıkan gazete manşetleri…
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tüm bu yaşananların, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, gazeteler operasyonu manşetlerine taşıdı.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi iddialar yöneltilirken, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve bazı isimlerin de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Operasyon, basında geniş yer buldu. Bazı gazeteler İmamoğlu’nu hedef alırken, bazı gazeteler ise süreci “sivil darbe” olarak değerlendirdi.
İşte basının operasyon hakkındaki manşetleri...