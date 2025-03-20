Bakan Yerlikaya Açıkladı: 15 Milyarlık Dev Operasyon! 4 Şirkete Kayyım Atandı

Antalya’da C.F. liderliğindeki tefeci organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 15 milyar liralık otel, villa ve fabrikalara el konuldu, 4 şirkete ise kayyım atandı. Operasyonda, toplam 45 şüpheli yakalandı.

61 ADRESE BASKIN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından dev operasyona ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla, Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin’de 61 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldığını belirtti.

Operasyon kapsamında şüphelilerin tefecilik yaptığı, mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırdığı, çek ve senetleri şantaj ve tehdit yoluyla tahsil ettiği belirlendi.

KAYYIM ATANDI

Soruşturma sonucunda yaklaşık 15 milyar TL değere sahip çok sayıda varlığa el konulduğunu belirten Yerlikaya şu açıklamada bulundu:

"Operasyonlar sonucu yaklaşık 15 milyar TL değerinde; 1 adet beş yıldızlı otel (250 odalı), OSB üzerinde fabrika bulunan 220 dönümlük arazi, 3 adet apartman (18 daire), 2 adet büyük et entegre tesisi, 29 adet villa, 6 adet iş yeri, 71 adet arsa/tarla, 76 adet araç ile 4 adet şirkete 5549 Sayılı Kanun gereğince, MASAK raporuna istinaden adli makamlarca el konuldu. 4 ayrı şirkete ise kayyım ataması yapılarak adli tahkikat başlatıldı."

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalarla birlikte çok sayıda çek, senet, tapu, satış sözleşmesi, telefon ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi