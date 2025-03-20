MSB’den Terör Örgütü PKK’ya Çok Net Uyarı: ‘Kongre Tarihini Bir An Önce Açıklamalı’

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK KONGRE TARİHİNİ AÇIKLAMALI'

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın yaptığı çağrı sonrasında terör örgütünün kendini feshine ilişkin olarak, şunları söyledi: "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır"

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine, “Suriye’nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi, yeniden inşası ve kalkınması kapsamında askeri, ekonomik, siyasi, insani ve sınai alanlarda çok sayıda işbirliği yapılmasına yönelik temaslarımız devam etmektedir. Suriye’nin aciliyet gerektiren ihtiyaçlarının tespiti ve çözümü noktasında karşılıklı olarak Savunma Bakanlıklarında askeri danışman/irtibat personeli görevlendirilebilir. Suriye halkının refahı, istikrarı ve güvenliği bağlamında Türkiye olarak her türlü desteğe hazırız ve bunun için çalışıyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Suriye’de görev yapan unsurlarımızın gelişen yeni durumlara göre konuş değişiklikleri söz konusu olabilir demiştik. Bu kapsamda faaliyetlerimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ

Bakanlık kaynakları, Avrupa Güvenlik Mimarisi ve Türkiye’nin katkılarına ilişkin sorulara şöyle konuştu:

“Ülkemizin Avrupa güvenlik mimarisindeki yeri Avrupa’nın beklentilerine göre değil, milli hak ve menfaatlerimize göre belirlenecektir. NATO ve AGİT üyesi, AB’nin ise aday ülkesi olarak ülkemiz; jeostratejik konumu, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözümünde üstlendiği önemli rollerle Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sayın Bakanımızın da vurguladığı gibi ‘Ordumuzun sahip olduğu yüksek operasyonel tecrübe, muharebe kabiliyeti ve modern teçhizat kapasitesi pek çok ülke tarafından gıpta ile takip edilmektedir.’

Üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri ile etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini her geçen gün daha da artıran, Kazandığı imkân ve kabiliyetler ile gücüne güç katan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu süreçte bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez bir aktör hâline gelmiştir.

Bu çerçevede; ülkemiz Avrupa güvenliğine de millî hak ve menfaatlerimize uygun olarak gereken katkıyı sağlamaya devam edecektir.”

21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Düzenlenen toplantıda terörle mücadelede son bir haftalık bilanço da açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği bildirildi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 21 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak tarihinden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 523'e yükseldi.

HUDUT GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN

Son bir hafta içerisinde 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 70 şahıs yakalandı. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 86, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 15.025 oldu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI HAKKINDA

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Gazze'deki gelişmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı: "İsrail, Gazze’ye yönelik yoğun saldırıları yeniden başlatarak uluslararası hukuku ve insani değerleri bir kez daha ayaklar altına almıştır. Tüm uluslararası kamuoyu kalıcı barış ve ateşkes beklerken İsrail’in savunmasız ve masum Filistin halkına yönelik yeni bir katliama girişmesi, Gazze sakinlerini göçe zorlayacak adımları ısrarla dillendirmesi bölgesel ve küresel istikrara zarar vermeye devam etmektedir. Küresel huzur ve barışın temini, uluslararası toplumun yaşanan bu vahşete karşı kararlı bir duruş sergilemesiyle mümkün olacaktır."

ISPARTA'DA SOMALİLİ ASKERLERİN KAVGASI

Bakanlık kaynakları, Isparta'da eğitim alan Somalili askerlerin kendi aralarında çıkan kavgayla ilgili sorular üzerine, "17 Mart'ta 40'ıncı Komando Tugay Komutanlığı'nda Komando Temel Eğitimi gören Somali Silahlı Kuvvetler personeli arasında oynanan futbol maçında kavga çıkmıştır. Biri ağır olmak üzere toplam 51 Somali personeli yaralanmıştır. Olaya müdahale eden bazı personelimiz de hafif şekilde yaralanmıştır. Konunun araştırılması maksadıyla heyet görevlendirilmiştir. Eğitimlerini tamamlayan Somalili askerler ülkelerine gönderilmiştir” açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA