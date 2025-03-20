Gözaltına Alınan İBB Başkanı İmamoğlu'nun Sesi Metro İstasyonlarında

Dün gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu'nun sesi, bugün metro istasyonlarına verildi. İmamoğlu'nun eski konuşmasından bir kesite yer verildi. İmamoğlu bu konuşmasında "Namus ve şeref sözü veriyorum ki bu savaşı kazanacağım. Hodri meydan" diyor.

Eda Narin Eda Narin
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler çığ gibi büyürken İstanbul Valiliği'nden de bir tepki çeken karar geldi.

Valilik, ikinci bir duyuruya kadar M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattının Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim istasyonunu ile - ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattını ulaşıma kapattı.

METRO İSTASYONLARINDA İMAMOĞLU SESİ

Dün binlerce kişi İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Saraçhane'de İBB önünde bir araya geldi. Alandaki binlerce kişiye İmamoğlu'nun sesi dinletildi. Bugün de metroya binen İstanbullular, İmamoğlu'nun sesiyle karşılaştı.

İmamoğlu'nun eski bir konuşması metro istasyonlarına verildi. İmamoğlu o konuşmasında şu ifadeleri kullanıyor:

"Bu savaşı bana değil, milletin iradesine karşı açan akla karşı kazanacağım. Milletin hakkını millete vereceğiz. Namus ve şeref sözü veriyorum ki bu savaşı kazanacağım. Hodri meydan."

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Kaynak: Haber Merkezi

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