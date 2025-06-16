CHP'li Bağcıoğlu: TSK'nın Etkinliği Zayıflatıldı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hayata geçirilen bazı yapısal değişikliklerin TSK'nın kurumsal gücünü ve harekât etkinliğini zayıflattığını belirtti. Bu uygulamalardan acilen vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Bağcıoğlu, askeri sağlık, eğitim, yargı sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını talep etti.

'ASKERİ SAĞLIK SİSTEMİ YENİDEN KURULMALI'

Bağcıoğlu, GATA ve askeri hastanelerin kapatılmasının sahada ciddi boşluklar yarattığını, sağlık personelinin harekât tecrübesinden yoksun olduğunu ifade etti. Askerin güvenliğini sağlamak için askeri sağlık sisteminin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

KOMUTA BİRLİĞİ VE EĞİTİM ELEŞTİRİSİ

TSK içindeki komuta zincirinin bozulduğunu belirten Bağcıoğlu, kuvvet komutanlıklarının yeniden Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanmasını önerdi. Askeri okullarda sivil öğretim elemanlarının ağırlıkta olmasını eleştiren Bağcıoğlu, bu durumun askerlik mesleğine ruh ve aidiyet kazandırmadığını dile getirdi.

ASKERI YARGI VE LİYAKAT VURGUSU

Askeri yargının kaldırılmasının disiplin zafiyetine yol açtığını belirten Bağcıoğlu, bu sistemin hukuk normlarına uygun şekilde yeniden kurulması gerektiğini söyledi. TSK'de personel alımı, atama ve terfilerde liyakat ve şeffaflığın esas alınması gerektiğini vurguladı.

TSK'nın yapay zeka, siber güvenlik ve insansız sistemler gibi alanlarda güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bağcıoğlu, "TSK, sadece geçmiş hatalardan değil, geleceğin tehditlerinden de ders çıkararak yeniden yapılandırılmalıdır" dedi.