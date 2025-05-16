AK Parti'den Yeni Kanun Teklifi: TSK, YÖK, Rektör Atamaları... İşte 35 Maddelik Yeni Torba Kanun

AK Parti, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarını düzenleyen yeni bir torba kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklifle Türk Silahlı Kuvvetleri, Yükseköğretim Kurumu, rektör atamaları gibi alanlarda düzenlemeler yapılması öngörülüyor. İşte 35 maddelik yeni torba kanun...

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
AK Parti'den Yeni Kanun Teklifi: TSK, YÖK, Rektör Atamaları... İşte 35 Maddelik Yeni Torba Kanun

ÜNSAL ERGEL

AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan torba kanun teklifi, birçok kanun ve kanun hükmünde kararnamede önemli değişiklikler öngörüyor. Teklifin dikkat çeken maddeleri arasında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal kararlarına uyum sağlanması, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik disiplin hükümleri, belediye ve köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması ve Yükseköğretim kurulu (YÖK) üyelerinin seçilme usullerine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Teklifin birçok maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iptal ettiği hükümlerine yönelik düzenlemeler içeriyor. Örneğin, Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı KHK’da yer alan bayilik devrine ilişkin hükmü iptal etmesi sonrası, 7258 sayılı kanunda özel hukuk tüzel kişilerine görev devrine dair düzenleme netleştirildi.

TSK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, disiplinsizlik gerekçesiyle TSK personelinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınabilmesine ilişkin hüküm doğrudan kanuna ekleniyor .

YÖK VE REKTÖR ATAMALARINA DÜZENLEME

Anayasa Mahkemesi’nin iptali sonrası, YÖK üyelerinin seçilme ve atama usulleri kanunla belirleniyor. Ayrıca, vakıf üniversitelerindeki rektör atamalarında mütevelli heyeti önerisi esas alınacak şekilde yeni bir usul getiriliyor.

BELEDİYE VE KÖYLERİN TÜZEL KİŞİLİĞİ

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenleme doğrultusunda, belediye ve köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına ilişkin hükümler yeniden kanunlaştırılıyor. Bu değişiklikle, Cumhurbaşkanı kararıyla belediye kurulması ve kaldırılması yerine, kanuni düzenleme yapılması öngörülüyor.

Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerinin belirlenmesi ve çalışma usullerinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla tespit edilmesi, iptal edilen KHK hükümleri yerine kanunla yeniden düzenleniyor.

Torba kanun teklifinin genel gerekçesinde, düzenlemelerin büyük ölçüde Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarına uyum sağlama amacı taşıdığı belirtiliyor. Bu teklifin Kurban Bayramı’ndan sonra Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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