Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta! Üç Ayrı Toplantıya Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST) 6. Zirvesi’ne katılmak üzere Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gitti. Avrupa Birliği (AB) üyesi ve birlik dışındaki komşu ülkeleri bir araya getiren zirve, 47 ülke liderinin yanı sıra Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanlarının katılımıyla gerçekleşiyor.

‘Yeni Bir Dünyada Yeni Bir Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem’ temasıyla düzenlenen zirvede, liderler Avrupa’yı ilgilendiren güncel sorunları masaya yatıracak. Bu çerçevede üç ayrı yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamında çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Zirve, bölgesel işbirliği, güvenlik ve küresel meseleler gibi konuları ele alarak, Avrupa’nın ortak geleceğine yönelik stratejilerin tartışılacağı önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Kaynak: DHA