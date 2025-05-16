MSB'den DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'a 'Korucu' Yanıtı

Milli Savunma Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın 'korucu'larla ilgili sözlerine cevap verdi. Açıklamada "Daima devletinin yanında yer alan güvenlik korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir" denildi.

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MSB'den DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'a 'Korucu' Yanıtı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" sözleri tartışmalara neden olmuştu. Bakırhan'ın sözlerine Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) yanıt gecikmedi.

'BEYHUDE BİR ÇABA'

MSB'nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır.

Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Yanıtladı: Özerklik Talebi Var mı?DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Yanıtladı: Özerklik Talebi Var mı?Güncel

Kaynak: İHA

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