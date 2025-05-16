Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Vekaletini Hangi Kuruma Verdi? Belli Oldu

Uzun süredir geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde dinlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kısa süre önce yeniden görevine dönmüş ve iyileşmeye başladığını duyurmuştu.

KURBAN VEKALETİNİ O KURUMA VERDİ

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türk Kızılay'dan Bahçeli'ye ilişkin bir açıklama geldi. Türk Kızılay'dan dan yapılan açıklamada Bahçeli'nin kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılaya verdiği ifade edildi.

GAZZE ADIMI

Açıklamada şöyle denildi: Gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyasını bu yıl da 'Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' sloganıyla başlatan Türk Kızılay, yurt içi ve Gazze-Filistin ile 22 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kurban vekaletini Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılaya verdiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA