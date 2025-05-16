Büyükçekmece Belediyesi'ne Soruşturmada Flaş Gelişme: İş İnsanı Tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmaların sonu gelmiyor. Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada iş insanı Kemal Şahin tutuklandı.

Büyükçekmece Belediyesi'ne Soruşturmada Flaş Gelişme: İş İnsanı Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 9 Mayıs'ta gözaltına alınan iş insanı Kemal Şahin, İstanbul Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Hakkında "rüşvet verme" suçlaması bulunan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik soruşturmada özellikle inşaat ruhsatları ve iskan işlemlerine odaklandı.

Bu kapsamda belediyeye gönderilen yazıda, 1 Ocak 2015 ile 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında ruhsat verilen tüm projelerin listesi, bu projeleri yapan kişi ve firmaların bilgileri ile hangi projelere iskan verildiği ve inşaatların ayrıntıları talep edilmişti.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden 'Soruşturma' AçıklamasıCHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden 'Soruşturma' AçıklamasıGüncel

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Kaynak: AA

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