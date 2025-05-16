Ümraniye Kaymakamlığı'ndan Tepki Çeken Paylaşım! AKP'li Olunca 'Başkanımız', CHP'li Olunca 'Başkan'

Muhalefet kamuya yönelik liyakat eleştirilerinde bulunurken bürokrasinin siyasi partilerle kurduğu ilişkiler ise dikkat çekiyor. Son olarak Ümraniye Kaymakamlığı’nın siyasi partilerin ziyaretlerine ilişkin yaptığı paylaşımlarda kullandığı dil tepkilere neden oldu. Ümraniye Kaymakamlığı makam ziyarete gelen AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı’na ‘başkanımız’ ifadesini kullanırken farklı bir zamanda ziyarette bulunan CHP İlçe Başkanı için ‘başkan’ şeklinde hitap etti.

CHP’Lİ İLE AKP’Lİ ARASINDAKİ FARK

AKP Ümraniye İlçe Kolları Başkanı Abdussamet Esmer geçen salı günü Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik’i makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyaret kaymakamlığın facebook hesabından paylaşıldı. Yapılan açıklamada “AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Abdussamet Esmer ve yönetimi, Kaymakamımız Yüksel Çelik'e ziyarette bulundu. Kaymakamımız Çelik, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti” ifadeleri kullanıldı.

CHP Ümraniye İlçe Başkanı Hakan Kızılelma, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ise 5 Aralıkta bir ziyarette bulunmuştu. Bu ziyaret için facebook’tan yapılan paylaşımda “Ümraniye Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hakan Kızılelma ile yönetim kurulu üyeleri, Ümraniye Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Hüseyin Karaköse ve Meclis üyeleri, Kaymakamımız Yüksel Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakamımız Çelik, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti” dendi.

AKP’li yönetici için ‘başkanımız’ CHP’li yönetici için ‘başkanı’ ifadeleri kullanılması dikkat çekti.