Bakan Tunç ve Yeni HSK Üyelerinden Anıtkabir'e Ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Bakan Tunç ve Yeni HSK Üyelerinden Anıtkabir'e Ziyaret
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK üyeliklerine atanan yeni isimlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Tunç Başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüdükten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Günün anısına Anıtkabir'de çekilen fotoğrafından ardından Tunç, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Yılmaz Tunç, Anıtkabir ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andık, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladık. Cumhuriyetimizin en temel dayanaklarından biri olan adaletin, her bireyin hakkını eşitlik ve tarafsızlık temelinde koruyan bir sistemle tecelli etmesi için taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığından asla ödün vermeden, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet hizmetlerimizin daha erişilebilir, daha etkin ve daha güvenilir hâle gelmesi için azim ve kararlılıkla çalışacağız. Cennet vatanımızı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin ruhu şâd olsun.''

Kaynak: ANKA

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