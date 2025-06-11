Aracı Ormanın Yakınında Bulunmuştu: Kayıp Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Pendik'te kendisinden haber alınamayan ve aracı Aydos Ormanı yakınında bulunan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Aracı Ormanın Yakınında Bulunmuştu: Kayıp Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Pendik'te aracı Aydos Ormanı'nın yakınında bulunan 49 yaşındaki Şaban Aksoy'u arama çalışmaları devam ediyor. Dün öğle saatlerinden itibaren haber alınamayan Şaban Aksoy'un bulunması için Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak yakınındaki Aydos Ormanı çevresinde yürütülen arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çalışmalara AFAD, polis, sağlık ekipleri ile bazı dernekler ve belediyelerin arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Ekiplerin K-9 köpeği yardımıyla bölgede yürüttükleri arama faaliyeti sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Şaban Aksoy'dan dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, GPRS bulunan aracının Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak'ta park halinde olduğunu tespit etmişti.

Adreste yedek anahtarla açtıkları araçta Aksoy'un cep telefonunu bulan aile, kendisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Aksoy'un aracının bulunduğu alana yakın çevrede ve ormanda arama çalışması başlatan ekipler, gece yarısına doğru çalışmalara ara vermişti.

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Kaynak: AA

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