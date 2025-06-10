5 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu! 14 Yaşındaki Burak'tan Haber Geldi

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Burak Koçak, Kurban Bayramı arefesinde okula gitmek için evden çıkmış ve sırra kadem basmıştı. Arama çalışmalarında hiç bir ize rastlanmayan Burak'tan sevindiren haber geldi.14 yaşındaki çocuk arkadaşının evinde bulundu.

1 GÜN ÖNCE YAŞANAN DİKKAT ÇEKTİ

Burak’ın kaybolmadan 1 gün önce, bayram tıraşı olmak için arkadaşlarıyla mahalledeki berbere gittiği, ancak saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak ve amcasının, 'Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?' dediği, ardından evdeki tıraş makinesiyle Burak'ın saçlarını tamamen kestikleri öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Burak Koçak 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden çıkmıştı.

Burak'ın mahalle meydanından kalkan servise binmediğini ve okula gitmediğini öğrenen ailesi, kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlatmıştı.

5 GÜNDÜR KAYIPTI

Bayramın 1. günü 50 kişilik ekiple yapılan aramalarda çocuğa ulaşılamamıştı. Kaybolan çocuğu arama çalışmaları bayramın 2. gününde orman ve dağlık alanda AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER'den oluşan 100'ün üzerinde personel, arama köpeği ve dronela devam etmişti.

TEK BİR İZ BİLE YOKTU

Bayramın 3'üncü gününde Koçak'a ait bir ize rastlanmamıştı. 4'üncü gününde de ekipler, droen, dalgıç ve eğitimli köpeklerle hem havadan hem karadan hem de su altından aramalara devam etmişti.

Kaynak: DHA