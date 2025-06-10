Ferdi Zeyrek'in Eşi Ağlayarak Helallik İstedi!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, eşi için düzenlenen anma töreninde gözyaşları içinde helallik istedi. Zeyrek ' O Manisa sevdalısıydı, o hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep 'Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var' derdi. Ben ona sözümü verdim bugün, hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum' dedi.

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6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılan ve yoğun bakımda tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesi hem Manisalıları hem de sevenlerini yasa boğdu. 48 yaşında hayatını kaybeden Zeyrek için Manisa Belediyesi önünde bir anma töreni düzenlendi.

Ferdi Zeyrek'in Eşi Ağlayarak Helallik İstedi! - Resim : 1

Manisalıların akın ettiği törende konuşan Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, gözyaşlarına boğuldu. 16 yaşından bu yana eşini tanıdığını belirten Nurten Zeyrek, Manisalılardan helallik istedi.

Ferdi Zeyrek'in Eşi Ağlayarak Helallik İstedi! - Resim : 2

'İNANÇLI BİR ADAMDI'

Zeyrek, şunları söyledi: O Manisa sevdalısıydı, o hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep 'Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var' derdi. Ben ona sözümü verdim bugün, hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal ediyor musunuz? 3 tane yavrum var sözümü tutacağım. Allah hepinizden razı olsun.

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Kaynak: Haber Merkezi

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