Gümrükten Kaçakçılara Tarihi Darbe! Tek Bir Ayda Rekor Kırdı

Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi tüm hızıyla sürerken, 9 milyar 903 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirilen mayıs ayında rekor kırıldı. Mayıs ayı, tek bir ayda kayda geçen en yüksek yakalama olarak kayıtlara geçti.

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Gümrükten Kaçakçılara Tarihi Darbe! Tek Bir Ayda Rekor Kırdı
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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yılın ilk beş ayında yoğun bir operasyon trafiği yürüttü.

YÜZDE 95'LİK ARTIŞ

Ocak ile Mayıs ayları arasında gerçekleştirilen toplam 3.081 operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 26 milyar 449 milyon TL'yi bulan kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Elde edilen rakamlarda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 95 oranında artış olduğu görüldü.

Gümrükten Kaçakçılara Tarihi Darbe! Tek Bir Ayda Rekor Kırdı - Resim : 1

EN YÜKSEK RAKAM

Sadece Mayıs ayında düzenlenen operasyonlarda ise çarpıcı bir yükseliş yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 140 artışla, 9 milyar 903 milyon TL değerinde kaçak mal ve uyuşturucu madde yakalandı. Tek bir ay içinde kayda geçen en yüksek tutarlı yakalama olarak kayıtlara geçti.

İlk beş aylık süreçte ele geçirilenler arasında 15,2 ton uyuşturucu, 79 milyonun üzerinde tütün ürünü ve alkollü içki, 33 milyon tekstil ürünü ve 20 milyondan fazla çeşitli kaçak eşya yer aldı.

Mayıs ayı özelinde ise 3,8 ton uyuşturucu, 4,8 milyon tekstil ürünü, 2 milyon 112 bin çeşitli eşya ile birlikte 182 lüks araç yakalandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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