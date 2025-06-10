Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Son Veda! Manisa Efesini Gözyaşlarıyla Uğurluyor

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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'den dün acı haber geldi. Zeyrek’in ölümü Manisalıları ve siyasileri yasa boğdu.

Zeyrek için hastane önünde günlerdir bekleyen vatandaşlar, ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşları içinde sabaha kadar hastane önünde bekleyen Manisalılar, Zeyrek'in ailesini naaşının alınacağı saatlerde de yalnız bırakmadı.

11.30 ÖZGÜR ÖZEL AĞLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın dostu Ferdi Zeyrek için düzenlenen anma töreninde gözyaşlarına boğuldu. Özel 'Elini sıkıp yüreğini kazanmadığı kimse yok. Hastaneye Konya’dan, Kocaeli’nden geldiler. Kızları, ailesi bize Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin. Bizden Ferdi’ye az geçmiştir, ondan bize çok. O hakkını bize helal etsin' dedi.

'YÜREĞİNİ KAZANMADIĞI BİR KİŞİ YOK'

Bana diyordu ki ‘Yüküm ağır. Burayı, memleketi emanet ettin, gittin.’ Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti, gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. O gidince ne yapacağız bilmiyorum. Onun kadar çok sevilmeyi, onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi. Mesela hitabeti iyi değildir, kürsüsü. Ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip, bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok.

'MANİSA SİZE EMANET'

Konya’dan geldi, Kocaeli’nden geldiler. Üç gün durdu, aslında öldüğü ilk anda Nurcan’ı alıştırmak için, sizi, bizi alıştırmak için üç gün bayram tatilinde bekledi. Mesaiyi aksatmadan ilk mesai gününde geldi. Kızları bize emanet. Ailesi bize emanet. Manisa size emanet.

11.20 EŞİ HELALLİK İSTEDİ

Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, Manisalılardan helallik istedi: O Manisa sevdalısıydı, o hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep 'Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var' derdi. Ben ona sözümü verdim bugün, hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal ediyor musunuz? 3 tane yavrum var sözümü tutacağım. Allah hepinizden razı olsun.

11.16 TABUTUNA KARANFİLLER DİZİLDİ

Zeyrek'in tabutunun üzerine sevenleri tek tek karanfiller koydu.

10.50 BELEDİYE ÖNÜNDE ANMA TÖRENİ

Ferdi Zeyrek'in naaşı Manisa Belediyesi önünde getirildi. Zeyrek için burada anma töreni düzenlenecek.

10.35 GASILHANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesi, hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nuran Zeyrek'e Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti. Zeyrek'in cenazesi, gasilhaneye götürüldü. Özgür Özel, cenaze aracının önüne oturdu.

🔴Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in naaşı cenaze nakil aracına taşındığı sırada, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek güçlükle yürüdü pic.twitter.com/kp8HkextLq — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 10, 2025

10.22 HASTANE ÖNÜNDE ACI BEKLEYİŞ

Ferdi Zeyrek'in naaşını almak için hastane önüne gelen yakınları gözyaşları içinde bekledi. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURDU

Zeyrek’in ölüm haberini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından 'Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz’ sözleri ile duyurdu.

ÖLÜM NEDENİ: KARDİYAK ARREST

Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ölüm nedenini şöyle açıkladı: 5 Haziran Cuma günü saat 23.30'dan itibaren devam eden Başkanımız Ferdi Zeyrek'in tedavisi ve yoğun bakıma alınma süreçleri sonrasında bugün saat 17.05 itibarıyla kardiyak arrest nedeniyle Sayın Başkanımız vefat etti, kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.

BELEDİYE ÖNÜNDE ANMA TÖRENİ

Ferdi Zeyrek’in yakın dostu olarak da bilinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenaze programı hakkında yaptığı açıklamada 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek için bugün saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı.

Zeyrek'in naaşı bugün tören sonrasında Hatuniye Camisi'ne götürülecek, Zeyrek Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak cenaze namazından sonra Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede havuzun makine dairesinde meydana gelen arızaya bakmak için aşağı indi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞTI

Saat 23.45 sıralarında depoya inen Zeyrek elektrik akımına kapıldı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını belirtti.

DURUMU KRİTİKTİ

Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi