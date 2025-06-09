Acı Haber Sonrası Fenalaştı! Ferdi Zeyrek'in Annesi Tedavi Altına Alındı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kalbi durmuş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde kalp ve akciğer fonksiyonlarını desteklemek amacıyla ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu) cihazına bağlanan Zeyrek’e, ayrıca böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi de uygulandığı öğrenilmişti.

Günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Zeyrek'ten kahreden haber geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

ANNESİ FENALAŞTI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması üzerine fenalaşan annesi Gülten Zeyrek de oğluyla aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kardiyoloji servisinde tedavi altına alınan Gülten Zeyrek'in, oğlu Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini aldıktan sonra fenalaştığı ve doktorların müdahalede bulunduğu bildirildi. Gülten Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA