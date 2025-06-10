Çıldır Gölü’nde Büyük Kabus! Milyonlarcası Sardı… Gökyüzünde Hortum Gibi

Ardahan ve Kars arasında yer alan Çıldır Gölü’nde havaların ısınmasıyla birlikte her yıl yaşanan sinek istilası yeniden alarm verdi. Özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan ve gökyüzünde hortum görüntüsü oluşturan milyonlarca sinek, göl kıyısına gelen ziyaretçileri de tedirgin etti.

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Çıldır Gölü’nde Büyük Kabus! Milyonlarcası Sardı… Gökyüzünde Hortum Gibi
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Turistlerin gözde durakları arasında yer alan Çıldır Gölü’nde 'göl sineği' olarak bilinen kronomid türü sinekler bu yıl da etkisini gösterdi.

Çıldır Gölü’nde Büyük Kabus! Milyonlarcası Sardı… Gökyüzünde Hortum Gibi - Resim : 1

HER YIL AYNI MANZARA

Vatandaşlar, özellikle yağışlı dönemlerin ardından sinek yoğunluğunun gözle görülür şekilde arttığını belirtirken, her yıl aynı manzaranın yaşandığını belirtti.

Çıldır Gölü’nde Büyük Kabus! Milyonlarcası Sardı… Gökyüzünde Hortum Gibi - Resim : 2

SAZLIKLARDAN AKIN EDİYORLAR

Bölge sakinleri, sineklerin sazlık alanlardan çıkarak ışığa yöneldiklerini ve kısa ömürlü olduklarını ifade etti.

Çıldır Gölü’nde Büyük Kabus! Milyonlarcası Sardı… Gökyüzünde Hortum Gibi - Resim : 3

TEHLİKELİ DEĞİL

Biyolojik olarak tehlike arz etmeyen ancak kalabalık görünümleriyle rahatsızlık yaratan sineklerin bitkilerden emdikleri maddelerle beslendiği öğrenilirken, halk yardım için yetkililere seslendi. Bölgeye gelen turistlerin de bu olumsuz tablodan etkilendiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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