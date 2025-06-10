Ebru Yaşar Bu Kez Gazze'nin Sesi Oldu... 'İyilik Vazgeçmez, Umut Susmaz'

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İsrail'in Gazze'ye olan saldırı ve engellemeleri devam ederken, bölgeye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Madleen gemisi de geçtiğimiz gün İsrail ordusunun baskınına uğradı. Gemide bulunan 2'si Türk vatandaşı 12 insan hakları savunucusu aktivist, İsrail askerleri tarafından kaçırılıp gözaltına alındı. Yaşanan vahşet dünya gündemine otururken duyarlı vatandaşlar da bu kötülüğe sessiz kalmadı.

EBRU YAŞAR: İÇİMİZ YANIYOR

Toplumda yaşanan acı olaylara sessiz kalmayan ünlü sanatçı Ebru Yaşar da, İsrail'in işlediği bu savaş suçuna tepkisini dile getirdi. Türk müziğinin güçlü sesi, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İsrail'in kötülüklerine ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı ses oldu.

Ebru Yaşar, paylaşımında "Gazze'ye yapılan insani yardımların nasıl engellendiğine bütün dünya şahit oldu. Vicdan durmaz, iyilik vazgeçmez, umut susmaz. Acının ve bu insanlık dramının artık son bulması lazım, içimiz yanıyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi