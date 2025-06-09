Başhekim Açıkladı: İşte Ferdi Zeyrek'in Ölüm Nedeni

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Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, duyurdu. Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu hastanede açıklama yaptı.

Topçu'nun açıklamaları şu şekilde:

"5 Haziran Cuma günü saat 23.30'dan itibaren devam eden Başkanımız Ferdi Zeyrek'in tedavisi ve yoğun bakıma alınma süreçleri sonrasında bugün saat 17.05 itibarıyla kardiyak arrest nedeniyle Sayın Başkanımız vefat etti, kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar."

KARDİYAK ARREST NEDİR?

Ani kalp durması olarak da ifade edilen kardiyak arrest, beklenmedik ve ani bir şekilde kalbin tüm işlevini yitirmesi ve çalışmayı durdurmasıdır. Acil müdahale edilmesi gerektiren tıbbi bir durum olan kardiyak arrest, kalpteki elektrik sinyallerinde meydana gelen anormallik sonucu ortaya çıkar. Bununla birlikte kalp krizi ve diğer kardiyovasküler hastalıklar da kardiyak arreste yol açabilir.

Kardiyak arrest, kişinin o an kalbinin durması sonucu hareketsiz kalması ve nefes alamamasına yol açar. Bu durum sonucunda vücuttaki oksijen organlara yeteri kadar ulaşamaz. Genellikle herhangi bir belirti olmadan meydana gelen kardiyak arrest, yaşanan bazı vakalarda bayılma, kalp çarpıntısı, baş dönmesi gibi semptomlar da gösterebilir.

Kişinin kalbinin tekrar çalıştırılması ve nefes almasını sağlamak için defibrilatör cihazıla kalbe elektrik şoku verilmesi gerekir. Bu şok sayesinde kalbin tekrar çalıştırılması ve kan pompalamaya başlaması amaçlanır. Acil müdahale edildiğinde kalbin tekrar çalıştırılması mümkündür ancak müdahale gecikme yaşanırsa kardiyak arrest ölüme sebep olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi