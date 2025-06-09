AKP, Bayram Sonrası Kampa Giriyor: Gündem 'Terörsüz Türkiye' ve Yeni Anayasa

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP, Kurban Bayramı sonrası Kızılcahamam’da yoğun bir kamp programına hazırlanıyor. 22-24 Haziran tarihlerinde il başkanları, 11-13 Temmuz tarihlerinde ise milletvekilleri kampa girecek.

Her iki kamp programına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kabine üyeleri katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem açılış hem de kapanış konuşmalarını yapacak.

MASAYA HANGİ KONULAR YATIRILACAK?

Kamplarda genel merkez çalışmaları ve meclis grup çalışmaları, eğitim, ekonomi, enerji, tarım, çevre, adalet, dış politika, sağlık, spor, ulaştırma ve turizm alanlarında sunumlar yapılacak. Ele alınacak başlıklar arasında "yeni süreç" ve "yeni anayasa çalışmaları" olacak.

Kaynak: Haber Merkezi