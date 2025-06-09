AKP, Bayram Sonrası Kampa Giriyor: Gündem 'Terörsüz Türkiye' ve Yeni Anayasa

AKP, bayram sonrası Kızılcahamam'da il başkanları ve milletvekilleriyle iki ayrı kamp düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı kamplarda 'terörsüz Türkiye' süreci ve yeni anayasa çalışmaları masaya yatırılacak.

Son Güncelleme:
AKP, Bayram Sonrası Kampa Giriyor: Gündem 'Terörsüz Türkiye' ve Yeni Anayasa
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP, Kurban Bayramı sonrası Kızılcahamam’da yoğun bir kamp programına hazırlanıyor. 22-24 Haziran tarihlerinde il başkanları, 11-13 Temmuz tarihlerinde ise milletvekilleri kampa girecek.

Her iki kamp programına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kabine üyeleri katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem açılış hem de kapanış konuşmalarını yapacak.

MASAYA HANGİ KONULAR YATIRILACAK?

Kamplarda genel merkez çalışmaları ve meclis grup çalışmaları, eğitim, ekonomi, enerji, tarım, çevre, adalet, dış politika, sağlık, spor, ulaştırma ve turizm alanlarında sunumlar yapılacak. Ele alınacak başlıklar arasında "yeni süreç" ve "yeni anayasa çalışmaları" olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP
Son Güncelleme:
Özel'den Ferdi Zeyrek'in Vefatı Sonrası İlk Paylaşım: 'Yüreğim Yanıyor, Nasıl Anlatılır Bir Kardeşin Gidişi?' 'Kalbimin Yarısını Kaybettim, Nasıl Anlatılır Bir Kardeşin Gidişi?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek İçin Taziye Mesajı: 'Büyük Üzüntü Duydum' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek İçin Taziye Mesajı
Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı
Tartışma Sonrası Asla İlk Adımı Atmayan 3 Burç Tartışma Sonrası Asla İlk Adımı Atmayan 3 Burç
ÇOK OKUNANLAR
Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde
Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor
Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi
Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar
Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı