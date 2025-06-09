CHP'den 'Ferdi Zeyrek' Paylaşımı: 'Büyük Bir Acı İçindeyiz'

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, 'Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.' dedi.

'MÜCADELESİ ASLA UNUTULMAYACAK'

Zeyrek'in vefatının ardından CHP'nin resmi X hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir acı içindeyiz… Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli yol arkadaşımız Ferdi Zeyrek’i maalesef kaybettik. Onun emeği, mücadelesi ve Manisa’ya duyduğu sevda asla unutulmayacak. Ailesinin, sevenlerinin, Manisa’nın ve tüm örgütümüzün başı sağ olsun. Ferdi Başkanım, seni daima sevgiyle ve özlemle anacağız. Işıklar içinde uyu…"

Kaynak: Haber Merkezi