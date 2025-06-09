Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti

Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

Son Güncelleme:
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kalbi durmuş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde kalp ve akciğer fonksiyonlarını desteklemek amacıyla ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu) cihazına bağlanan Zeyrek’e, ayrıca böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi de uygulandığı öğrenilmişti.

2 KİŞİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturmaya ilişkin dün bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiğini söylemişti.

BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURDU

Günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Zeyrek'ten kahreden haber geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, 'Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.' dedi.

Özel'den Ferdi Zeyrek'in Vefatı Sonrası İlk Paylaşım: 'Yüreğim Yanıyor, Nasıl Anlatılır Bir Kardeşin Gidişi?'Özel'den Ferdi Zeyrek'in Vefatı Sonrası İlk Paylaşım: 'Yüreğim Yanıyor, Nasıl Anlatılır Bir Kardeşin Gidişi?'Güncel
Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'in Kızından Acı İsyan: 'Kanını Yerde Bırakmayın'Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'in Kızından Acı İsyan: 'Kanını Yerde Bırakmayın'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ferdi Zeyrek
Son Güncelleme:
3 Gün Oruç Tutarsanız Vücudunuzda Neler Olur? İşte Saat Saat Değişim Haritası 3 Gün Oruç Tutarsanız Vücudunuzda Neler Olur? İşte Saat Saat Değişim Haritası
Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu
CHP'nin Yeni Mitinginin Yeri ve Tarihi Belli Oldu! Özgür Çelik Açıkladı CHP'nin Yeni Mitinginin Yeri ve Tarihi Belli Oldu
Kayıp Burak'tan Tek Bir İz Bile Yok! Havadan, Karadan ve Su Altından Aranıyor Kayıp Burak'tan Tek Bir İz Bile Yok!
ÇOK OKUNANLAR
Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde
Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor
Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi
Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar
Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı