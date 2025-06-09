CHP'nin Yeni Mitinginin Yeri ve Tarihi Belli Oldu! Özgür Çelik Açıkladı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP’nin yeni mitinginin yerini açıklayarak, tarih ve saati duyurdu. Çelik, mitingin 11 Haziran Çarşamba günü Avcılar’da düzenleneceğini belirterek ‘Milletimizle birlikte irademize sahip çıkıyoruz’ dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yeni adresi belli oldu.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingin gününü sosyal medya hesabından ve saatini duyurdu. Çelik, mitingin Avcılar’da 11 Haziran’da gerçekleşeceğini söyledi.
Çelik, paylaşımında şunları söyledi:
Milletimizle birlikte irademize sahip çıkıyoruz. İstanbul’un iradesini, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.
Milletimizle birlikte irademize sahip çıkıyoruz.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) June 9, 2025
İstanbul’un iradesini, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.
Ya hep beraber ya hiçbirimiz!
🗓️11 Haziran, Çarşamba
🕓20.30
📍Avcılar, Marmara Caddesi pic.twitter.com/wG8Poifdu8