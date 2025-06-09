CHP'nin Yeni Mitinginin Yeri ve Tarihi Belli Oldu! Özgür Çelik Açıkladı

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yeni adresi belli oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingin gününü sosyal medya hesabından ve saatini duyurdu. Çelik, mitingin Avcılar’da 11 Haziran’da gerçekleşeceğini söyledi.

Çelik, paylaşımında şunları söyledi:

Milletimizle birlikte irademize sahip çıkıyoruz. İstanbul’un iradesini, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.