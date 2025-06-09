Her Bayram Sonrası Aynı Manzara! İstanbul'a Dönüş Çilesi Başladı... Kavşaklar Doldu, Yollar Kilitlendi

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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda trafik yoğunluğa neden oldu.

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar nedeniyle, tatilin son gününde 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşandı. Hareketliliğin sürdüğü bir diğer güzergah ise Kayseri-Ankara kara yolunun Kırşehir geçişi oldu.

EKİPLER DENETİMİ ARTIRDI

Polis ve jandarma ekipleri, Kırşehir'den Kayseri ve Ankara yönüne oluşan yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı. Özellikle Mucur, Akpınar ilçeleri ile Özbağ beldesinde yoğunluk oluşmaması için trafik ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Trafik akışının düzenli seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA YOĞUNLUK

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ile Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul yönünde zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Kuzey Gişeleri sonrası Sevindikli mevkisine kadar etkili oldu. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinin Bekirdere Rampası mevkisinde başlayan yoğunluk Gültepe Tüneli çıkışına kadar etkisini gösterdi.

BOLU DAĞI TÜNELİ’NDE UZUN KUYRUK

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde de trafikte yoğunluğu yaşandı. Kurban Bayramı tatilini Edremit Körfezi'nde geçirenlerin dönüş yolculuğu, kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Bayramın 4'üncü gününde Edremit Körfezi'nden dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, Çanakkale-Edremit kara yolunun Bursa, İstanbul, İzmir ve Antalya yönünde araç kuyrukları oluşturdu. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, yoğunluğun bulunduğu bölgelerde önlem aldı.

TEKİRDAĞ- İSTANBUL ARASI KİLİT

Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu devam ederken, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı. Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA