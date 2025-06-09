Her Bayram Sonrası Aynı Manzara! İstanbul'a Dönüş Çilesi Başladı... Kavşaklar Doldu, Yollar Kilitlendi

Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönmek için yola çıkan vatandaşlar, trafikte uzun zaman geçirdi. 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de yollar kilitlendi. Çok sayıda kavşakta yoğunluk yaşanırken, yollarda güvenlik ekipleri de denetimlerini sürdürdü.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda trafik yoğunluğa neden oldu.

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar nedeniyle, tatilin son gününde 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşandı. Hareketliliğin sürdüğü bir diğer güzergah ise Kayseri-Ankara kara yolunun Kırşehir geçişi oldu.

Her Bayram Sonrası Aynı Manzara! İstanbul'a Dönüş Çilesi Başladı... Kavşaklar Doldu, Yollar Kilitlendi - Resim : 1

EKİPLER DENETİMİ ARTIRDI

Polis ve jandarma ekipleri, Kırşehir'den Kayseri ve Ankara yönüne oluşan yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı. Özellikle Mucur, Akpınar ilçeleri ile Özbağ beldesinde yoğunluk oluşmaması için trafik ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Her Bayram Sonrası Aynı Manzara! İstanbul'a Dönüş Çilesi Başladı... Kavşaklar Doldu, Yollar Kilitlendi - Resim : 2

Trafik akışının düzenli seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Her Bayram Sonrası Aynı Manzara! İstanbul'a Dönüş Çilesi Başladı... Kavşaklar Doldu, Yollar Kilitlendi - Resim : 3

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA YOĞUNLUK

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ile Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul yönünde zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Kuzey Gişeleri sonrası Sevindikli mevkisine kadar etkili oldu. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinin Bekirdere Rampası mevkisinde başlayan yoğunluk Gültepe Tüneli çıkışına kadar etkisini gösterdi.

Her Bayram Sonrası Aynı Manzara! İstanbul'a Dönüş Çilesi Başladı... Kavşaklar Doldu, Yollar Kilitlendi - Resim : 4

BOLU DAĞI TÜNELİ’NDE UZUN KUYRUK

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde de trafikte yoğunluğu yaşandı. Kurban Bayramı tatilini Edremit Körfezi'nde geçirenlerin dönüş yolculuğu, kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Bayramın 4'üncü gününde Edremit Körfezi'nden dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, Çanakkale-Edremit kara yolunun Bursa, İstanbul, İzmir ve Antalya yönünde araç kuyrukları oluşturdu. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, yoğunluğun bulunduğu bölgelerde önlem aldı.

TEKİRDAĞ- İSTANBUL ARASI KİLİT

Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu devam ederken, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı. Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Trafik Kurban Bayramı
Son Güncelleme:
Dışişleri'nden Flaş Açıklama! 'Madleen Akşam Karaya Ulaşacak' 'Madleen Akşam Karaya Ulaşacak'
Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu
Mersin’de Uyuşturucu Operasyonu! 4 Tutuklama Mersin’de Uyuşturucu Operasyonu! 4 Tutuklama
Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı! Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı!
ÇOK OKUNANLAR
Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde
Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor
Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi
Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar
Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı