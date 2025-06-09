Mersin’de Uyuşturucu Operasyonu! 4 Tutuklama

Mersin'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 4 şahsı yakaladı.

Mersin’de Uyuşturucu Operasyonu! 4 Tutuklama
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında belirlenen 4 kişi, jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.

Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda 634 gram bonzai, 30 gram amfetamin, 18 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 34 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli , jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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