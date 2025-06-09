Adıyaman'da 132 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Adıyaman’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 132 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Adıyaman'da 132 Sentetik Hap Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde M.Ö. isimli kişiyi takibe aldı.

Yapılan takip sonucunda şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 132 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Besni Adliyesi’ne sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı
Hamileliği Boyunca Şiddet Gördü... Burcu Öğretmenin Acı Çığlığı! 'Bu Adamdan Kurtulamıyorum, Yardım Edin' 'Bu Adamdan Kurtulamıyorum, Yardım Edin'
Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı! Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı!
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 58 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 58 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor
Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar
Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı
Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde
Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi