Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 58 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir araçta gerçekleştirilen aramalarda 58 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi ise tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 58 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde, şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan hassas burunlu dedektör köpek destekli adli aramalarda 58 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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