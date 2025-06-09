Trafik Cezalarında Dev Artış! Rakam Dudak Uçuklattı

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte tekrar gündeme gelen trafik çilesiyle beraber trafik cezalarının artışı da dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek kanun teklifiyle daha da artacak olan trafik cezalarında devletin elde ettiği gelir, son bir yılda ikiye, son iki yılda dörde katlandı. 2025 yılındaki cezaların ise toplamda 100 milyar lirayı aşacağı öngörülüyor.

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Trafik Cezalarında Dev Artış! Rakam Dudak Uçuklattı
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Türkiye'deki trafik sorunu ve yaşanan kazalar Kurban Bayramı dolayısıyla bir kez daha gündeme gelirken, bayram tatilinde şehirler arası yollarda yaşanan yoğunluk trafik cezalarında da artışa neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yalnızca arefe gününde ülke genelinde 23 bin 275 araca hız ve radar işlemi yapılarak ceza kesildiğini açıkladı. Ancak trafik cezalarının sayısından çok ücret bedellerindeki artış daha çok dikkat çekiyor.

100 MİLYAR LİRAYI AŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde kesilen trafik cezası tutarı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 102 oranında artarak 26,6 milyar TL'den 53,6 milyar TL'ye ulaştı. 2023'ün ilk dört ayında 13,4 milyar TL olan trafik cezası tutarı ise iki yılda yüzde 300 oranında artmış oldu. 2022'de 18,4 milyar TL, 2023'te 30,4 milyar TL, 2024'te 72,1 milyar TL olan trafik cezası tutarının, 2025'te 100 milyar lirayı aşacağı öngörülüyor.

Trafik Cezalarında Dev Artış! Rakam Dudak Uçuklattı - Resim : 1

KANUN TEKLİFİ MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

TBMM Adalet Komisyonu'nda, trafik cezalarının artırılması adına hazırlanan düzenlemeleri de içeren ve AKP'li milletvekilleri tarafından sunulan Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Genel Kurul gündemine geleceği biliniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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