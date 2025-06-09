Kayıp Burak'tan Tek Bir İz Bile Yok! Havadan, Karadan ve Su Altından Aranıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde okula gitmek için evden çıktığı iddia edilen ve sırra kadem basan 14 yaşındaki Burak'tan 4 gündür haber alınamıyor. Kayıp Burak, havadan, karadan ve su altından aranıyor.

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Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak (14), iddiaya göre 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden çıktı.

Burak'ın ailesi, mahalle meydanından kalkan servise binmediğini ve okula gitmediğini öğrendi. Yakın çevrede arama yapan ailesi iddiaya göre okul bahçesindeki barakada Burak'a ait okul çantasını buldu ve durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi.

BAYRAMIN İLK GÜNÜNDEN BERİ ARANIYOR

İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Bayramın 1. günü 50 kişilik ekiple yapılan aramalarda çocuğa ulaşılamadı. Kaybolan çocuğu arama çalışmaları bayramın 2. gününde orman ve dağlık alanda AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER'den oluşan 100'ün üzerinde personel, arama köpeği ve dronela devam etti.

TEK BİR İZ BİLE YOK

Bayramın 3'üncü gününde Koçak'a ait bir ize rastlanmadı. 4'üncü gününde de ekipler, droen, dalgıç ve eğitimli köpeklerle hem havadan hem karadan hem de su altından yaptığı aramalarla Burak'tan bir ize ulaşmaya çalışıyor.

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Kaynak: İHA

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